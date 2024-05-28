Іспанія

Італійський наставник Реала поспілкувався з журналістами напередодні фіналу ЛЧ.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті підбив підсумки сезону-2023/24.

Про поточний сезон Реала

"Головне, що продемонструвала команда цього року: загальний настрій, концентрацію та колективну роботу. Попри деякі труднощі на початковому етапі, сезон вийшов чудовим, а згуртованість та професіоналізм команди допомогли нам впоратися з усіма проблемами.

У нас є баланс між старшими гравцями, які подають приклад, та молодими з їх надзвичайно високим рівнем. Це дозволило нашому клубу успішно долати цей перехідний період".

Про своїх досвідчених зірок

"Начо дуже виріс тут. Він пройшов через молодіжну команду, не завжди був гравцем основного складу, але з кожним роком йому вдавалося все більше розкривати свою індивідуальність, поки він не став капітаном. Він є чудовим прикладом зосередженості та професіоналізму.

Тоні Кроос залишається потужною силою, як і Лука Модріч. Вони, як і раніше, відіграють ключову роль у команді, хоча з приходом молодих талантів ми, можливо, вже трохи менше на них розраховуємо. Зараз йдеться про якість, а не про кількість, і обидва провели чудовий сезон".

Про небезпеку Дортмунда

"По-перше, вони заслужили право бути у фіналі, тому що показали відмінні результати в попередніх раундах, обігравши такі сильні команди, як Атлетіко та ПСЖ. Це дуже міцна та згуртована команда з відмінними гравцями. Їхня гра в обороні проти ПСЖ мене здивувала.

Ми дуже раді зіграти у черговому фіналі. Ми ще нервуватимемося, але хочемо, щоб це сталося якомога пізніше. Ми маємо скористатися цим моментом, грандіозним матчем, головним цього року. Це найкращий матч, який лише можна пережити”.

Про минулі успіхи у Лізі чемпіонів

"Я відчув найсильніші емоції в цьому турнірі — як найпозитивніші, так і негативні. Я не можу забути ні фінал 1984 року, в якому ми поступилися Ліверпулю, коли я був гравцем Роми, ні інший фінал, в якому ми програли Ліверпулю у 2005 році [як тренер Мілана]. Але є і багато позитивних спогадів".

Про свій розвиток як тренера

"Дуже важливо продовжувати вчитися, тому що життя змінюється, і футбол змінюється, тому дуже важливо бути в курсі останніх подій. Відносини з колегами та обмін ідеями з ними також дуже важливі. Якби я зараз запропонував те, що робив 20 років тому як тренер, всі б прийняли мене за дурня, бо все змінюється — методи та тренування. Тому треба йти в ногу з часом", — сказавши Анчелотті.