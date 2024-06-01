Іспанія

Український форвард розповів про гонку бомбардирів в іспанській Ла Лізі.

Нападник Жирони Артем Довбик прокоментував свій минулий сезон в іспанській Ла Лізі, де він став найкращим бомбардиром.

"Я собі ставив завдання 15 голів. Я вважав, що якщо заб’ю 15, то сезон для мене буде вдалим. Вважав, що 15 голів в першому, дебютному сезоні в Ла Лізі будуть дуже хорошим результатом.

Але апетит приходить під час їжі. Коли я забив три Севільї, там два… Мій тренер по фізпідготовці сказав, що 20 — це мінімум.

Я розумів, що Беллінuем — не нападник. Він забив багато голів на початку сезону, але я розумів, що в нього буде період, коли будуть просто асисти, що він гратиме на команду. Це топгравець, але я розумів, що він заб’є 18-19 голів.

Коли Серлот забив чотири Реалу, то це для мене був трохи шок. В першому колі я його взагалі не бачив. Реальними конкурентами я бачив Левандовські, Белліннема, Майораля та Будіміра. Вони були фаворитами та забивали через матч. Коли в мене було голів 14, то в них було по 15, а у Серлота 8-9, напевно. Я не дивився на нього. Це хороший гравець, але я дивлюся статистику, а його там не було.

Коли Мічел замінив мене в матчі з Валенсією, то я подумав, що все нормально в матчі Вільярреала з Реалом. А він до мене підходить і каже, що Серлот чотири забив. Я спочатку не повірив, думав, що він мене хоче підколоти. Коли він сказав, що це серйозно, то я запитав: "А чому ти мене замінив тоді?". В мене було ще 12 хвилин, хоча б один гол ще можна було б забити.

Я подивився — він забив три голи за шість хвилин. Думаю, що там відбувається. Одразу подивився, хто там на воротах. А там Лунін. Думаю, добре, подивлюся ще захисників. А там Мілітао після травми.

Помилка Вільярреала в тому, що вони не давали Сорлоту бити пенальті.

40 голів у наступному сезоні? Це вже показники цих двох космонавтів, які були в Ла Лізі — Мессі та Роналду", — сказав Довбик в інтерв'ю YouTube-каналу Ігоря Циганика.

Минулого сезону 26-річний українець провів 39 матчів за іспанський клуб, у яких забив 24 м'ячі та віддав 10 гольових передач.