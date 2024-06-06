Іспанія

38-річний футболіст залишається на Бернабеу!

Півзахисник Реала Лука Модрич продовжив контракт із клубом, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначається, що сторони підписали угоду 5 червня. Новий контракт розрахований на 1 сезон — до червня 2025 року.

У минулому сезоні Ла Ліги хорват провів 32 матчі, забивши 2 голи і віддавши 6 результативних передач.

Нагадаємо, що Модрич став найстаршим гравцем в історії Реала, який взяв участь у матчі чемпіонату країни.