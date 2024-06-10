Іспанія

Італієць засмучений заявою німця.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував рішення німецького півзахисника Тні Крооса завершити кар'єру після Євро-2024.

"Я вже сказав Тоні Кроосу, якщо він передумає, можливо, найближчими місяцями, лише один телефонний дзвінок — і ми почнемо знову", — сказав Анчелотті.

Після завершення кар'єри Тоні планує бути із сім'єю. Також розвиватиме академію та вестиме подкаст зі своїм братом.

Раніше збірна Німеччини оприлюднила заявку на домашній чемпіонат Європи.