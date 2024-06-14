Іспанія

Фінальні матчі плей-оф відбудуться 16 та 23 червня.

Стали відомі учасники фінальної дуелі плей-оф за місце в іспанській Ла Лізі на наступний сезон-2024/25.

Першим фіналістом став Ов'єдо, який за сумою двох поєдинків пройшов Ейбар (0:0 та 2:0). У другому півфіналі Еспаньйол пройшов хіхонський Спортінг (1:0 та 0:0).

Таким чином, Ов'єдо та Еспаньйол розіграють фінальну путівку до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Фінальні матчі заплановані на 16 та 23 червня.

Нагадаємо, прямі путівки до Ла Ліги за підсумками сезону в Сегунді вибороли Леганес та Вальядолід.