У клубі хочуть підсилити атакувальну лінію.
Чідера Еджукі, Getty Images
16 червня 2024, 19:56
Севілья домовилась з Антверпеном стосовно переходу Чідери Еджуке — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Трансфер вінгера має відбутися влітку в якості вільного агента. Наразі є усна домовленість між командами стосовно умов контракту, а також інших важливих нюансів.
Також Севілья хоче орендувати Ансу Фаті. Щодо Чудери, то він виступає у Антверпені з 2023 року.
Цього сезону 26-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 6 асистів.