Іспанія

У клубі хочуть підсилити атакувальну лінію.

Севілья домовилась з Антверпеном стосовно переходу Чідери Еджуке — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер вінгера має відбутися влітку в якості вільного агента. Наразі є усна домовленість між командами стосовно умов контракту, а також інших важливих нюансів.

Також Севілья хоче орендувати Ансу Фаті. Щодо Чудери, то він виступає у Антверпені з 2023 року.

Цього сезону 26-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 6 асистів.