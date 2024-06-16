Форвард Швейцарії прокоментував перемогу над Угорщиною.
Квадво Дуа, Getty Images
16 червня 2024, 09:35
У матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Кельні в рамках квартету A напередодні національна збірна Швейцарії обіграла Угорщину.
Угорщина — Швейцарія 1:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри нападник "наті" Квадво Дуа прокоментував виступ власної команди.
"Мені здається, що я все ще сплю. Я немов вибухаю від емоцій всередині. Лише другий мій міжнародний матч і вже є перший гол за збірну. Я дуже щасливий і, напевно, мені потрібно ще кілька днів, щоб це усвідомити. Спочатку я думав, що був в офсайді, але потім м’яч зарахували, тому я був дуже радий.
Пас Мішеля Ебішера був дуже гарним. Я присвячую цей гол усім, хто вірив у мене, особливо тренерам. Велика подяка також Мурату Якину. Це не даність, що тренер обирає гравця з Болгарії до стартового складу на Євро.
Моя сім’я, люди навколо мене помітили, що багато хто трохи скептично ставився до мого виклику. Своїм сьогоднішнім голом я показав, що можу забивати голи.
Два дні тому до мене підійшов асистент тренера Джорджо Контіні і сказав, що є ймовірність того, що я вийду в старті. Мета полягала в тому, щоб я зміг змінити ситуацію на нашу користь завдяки своїй швидкості. Як я вже сказав, мені здається, що я все ще сплю", — заявив швейцарський виконавець.
Наступний матч Швейцарія проведе проти Шотландії 19 червня.