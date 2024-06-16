Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Швейцарії прокоментував перемогу над Угорщиною.

У матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Кельні в рамках квартету A напередодні національна збірна Швейцарії обіграла Угорщину.

Угорщина — Швейцарія 1:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "наті" Квадво Дуа прокоментував виступ власної команди.

"Мені здається, що я все ще сплю. Я немов вибухаю від емоцій всередині. Лише другий мій міжнародний матч і вже є перший гол за збірну. Я дуже щасливий і, напевно, мені потрібно ще кілька днів, щоб це усвідомити. Спочатку я думав, що був в офсайді, але потім м’яч зарахували, тому я був дуже радий.

Пас Мішеля Ебішера був дуже гарним. Я присвячую цей гол усім, хто вірив у мене, особливо тренерам. Велика подяка також Мурату Якину. Це не даність, що тренер обирає гравця з Болгарії до стартового складу на Євро.

Моя сім’я, люди навколо мене помітили, що багато хто трохи скептично ставився до мого виклику. Своїм сьогоднішнім голом я показав, що можу забивати голи.

Два дні тому до мене підійшов асистент тренера Джорджо Контіні і сказав, що є ймовірність того, що я вийду в старті. Мета полягала в тому, щоб я зміг змінити ситуацію на нашу користь завдяки своїй швидкості. Як я вже сказав, мені здається, що я все ще сплю", — заявив швейцарський виконавець.

Наступний матч Швейцарія проведе проти Шотландії 19 червня.