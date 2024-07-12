Іспанія

Український голкіпер не розкриває своїх планів, але натякає, що він може залишитися з Реалом.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін висловився про своє майбутнє у складі "вершкових".

"Чи залишуся я в Реалі? Подивимося, подивимося... Скоро дізнаємось.

Звичайно, я хотів би залишитись, але єдине, що можу сказати: все було добре… І тепер все в руках Мадрида. Це все, що можу сказати про своє майбутнє. Не знаю, що станеться.

Я почну передсезонку 15 липня, хоча можу вийти з відпустки пізніше. Але я хочу бути з командою з першого дня, бо це є моє бажання. Якби я не хотів бути тут, то використав би всю відпустку, але я хочу повернутися раніше, тому що я в найкращій команді світу", — наводить слова Луніна Marca.

Нагадаємо, чинний контракт 25-річного українця з "вершковими" розрахований до літа 2025 року.

Раніше була інформація, що у послугах Луніна зацікавлені кілька топ-клубів Європи.

Минулого сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.