Український голкіпер не розкриває своїх планів, але натякає, що він може залишитися з Реалом.
Андрій Лунін, Getty Images
12 липня 2024, 08:21
Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін висловився про своє майбутнє у складі "вершкових".
"Чи залишуся я в Реалі? Подивимося, подивимося... Скоро дізнаємось.
Звичайно, я хотів би залишитись, але єдине, що можу сказати: все було добре… І тепер все в руках Мадрида. Це все, що можу сказати про своє майбутнє. Не знаю, що станеться.
Я почну передсезонку 15 липня, хоча можу вийти з відпустки пізніше. Але я хочу бути з командою з першого дня, бо це є моє бажання. Якби я не хотів бути тут, то використав би всю відпустку, але я хочу повернутися раніше, тому що я в найкращій команді світу", — наводить слова Луніна Marca.
Нагадаємо, чинний контракт 25-річного українця з "вершковими" розрахований до літа 2025 року.
Раніше була інформація, що у послугах Луніна зацікавлені кілька топ-клубів Європи.
Минулого сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.