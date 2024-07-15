Іспанія

Іспанець спробує реанімувати свою кар'єру в Андалусії.

Півзахисник мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес перейшов у Севілью. Таку інформацію надає офіційний сайт андалусійського клубу.

Повідомляється, що "Нервіонці" узгодили з "Матрацниками" орендну угоду на один сезон. Також контрактом передбачена опція продовження оренди ще на рік після закінчення чемпіонату Іспанії-2024/25.

Чинний контракт 29-річного гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Минулого сезону Сауль відіграв за Атлетіко 49 матчів, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Локонга став гравцем Севільї.