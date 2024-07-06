Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ілкай розчарований вильотом з домашнього Євро.

Капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган після вильоту з Євро-2024 висловився про продовження кар'єри в національній команді. Цитує німця журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Поки не можу сказати про своє майбутнє у збірній відразу після програного матчу. Мені знадобиться кілька днів, щоб все обміркувати. Тоді я прийму рішення", — сказав Гюндоган.

Ілкай Гюндоган виступає за збірну Німеччини з 2011-го року. За національну команду він провів загалом 82 матчі та забив 19 голів.

Раніше повідомлялося, що асистент головного тренера "Бундестім" Сандро Вагнер після матчу Іспанія — Німеччина увірвався в суддівську кімнату.