Ілкай розчарований вильотом з домашнього Євро.
Гюндоган, getty images
06 липня 2024, 14:42
Капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган після вильоту з Євро-2024 висловився про продовження кар'єри в національній команді. Цитує німця журналіст Флоріан Плеттенберг.
"Поки не можу сказати про своє майбутнє у збірній відразу після програного матчу. Мені знадобиться кілька днів, щоб все обміркувати. Тоді я прийму рішення", — сказав Гюндоган.
Ілкай Гюндоган виступає за збірну Німеччини з 2011-го року. За національну команду він провів загалом 82 матчі та забив 19 голів.
Раніше повідомлялося, що асистент головного тренера "Бундестім" Сандро Вагнер після матчу Іспанія — Німеччина увірвався в суддівську кімнату.