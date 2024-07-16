Україна

Футболіст вчергове змінив клубну прописку.

Атакувальний півзахисник Жерсон Родрігес, права на якого належать київському Динамо, наступний рік проведе в Китаї.

Як повідомляє офіційний сайт киян, легіонер із Люксембургу виступатиме на правах оренди у складі одного з лідерів китайської Першої ліги — Гуансі Халіао. Також Гуансі Халіао матиме право першочергового викупу контракту футболіста по завершенню строку орендної угоди.

Зазначимо, що в минулому сезоні Жерсон також виступав на правах оренди за турецький Сівасспор (13 матчів, 2 мʼячі) та словацький Слован (8 матчів, 5 голів).