Футболіст дістався "жовтій субмарині" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Серхі Кардона, ФК Вільярреал
19 липня 2024, 12:20
Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із лівим захисником Серхі Кардоною.
Угода з 25-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.
Футболіст дістався "жовтій субмарині" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Лас-Пальмаса.
Минулого сезону Кардона провів 36 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.