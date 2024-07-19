Іспанія

Футболіст дістався "жовтій субмарині" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із лівим захисником Серхі Кардоною.

Угода з 25-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.

Футболіст дістався "жовтій субмарині" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Лас-Пальмаса.

Минулого сезону Кардона провів 36 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.