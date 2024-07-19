Іспанія

Хорват розкрив секрет футбольного довголіття.

Півзахисник Лука Модрич, який нещодавно перепідписав контракт з Реалом, розповів, як йому вдається продовжувати грати на найвищому рівні у 38 років.

"Генетика грає свою роль, і це добре. Але важлива і старанна робота на тренуваннях. Тут багато молодих гравців, з ними не розслабишся.

Крім того, я тренуюсь і самостійно. Роблю все необхідне, щоб бути на рівні цього віку", – сказав Модрич.

Раніше Лука Модрич висловився про завершення ігрової кар'єри.