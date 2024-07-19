Іспанія

Нідерландець незадоволений керівництвом "блаугранас".

Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман виявив бажання повернутися до Барселони.

"У мене ще два роки за контрактом зі збірною Нідерландів.

Я мрію повернутися в Барсу, але не як тренер, а для допомоги в інших технічних питаннях, і за іншого президента", – заявив Куман.

Нагадаємо, Роналд Куман очолював Барселону з 2020 по 2021 рік.

Раніше повідомлялось, що Барселона розглядає можливість продажу Гюндогана.