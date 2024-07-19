Нідерландець незадоволений керівництвом "блаугранас".
РОНАЛЬД КУМАН, GETTY IMAGES
19 липня 2024, 15:16
Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман виявив бажання повернутися до Барселони.
"У мене ще два роки за контрактом зі збірною Нідерландів.
Я мрію повернутися в Барсу, але не як тренер, а для допомоги в інших технічних питаннях, і за іншого президента", – заявив Куман.
Нагадаємо, Роналд Куман очолював Барселону з 2020 по 2021 рік.
Раніше повідомлялось, що Барселона розглядає можливість продажу Гюндогана.