Іспанія

Ще один цікавий варіант для українського нападаючого.

Нападник Жирони Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво Роми оцінює можливість приєднатися до боротьби за 27-річного українця.

Також згадується, що Довбик вже погодив персональний контракт з мадридським Атлетіко, але поки що клуби не домовилися про трансфер.

Ді Марціо зазначає, що Мілан вимкнувся з боротьби за Довбика після підписання Альваро Морати з того ж таки Атлетіко, але шукає ще одного форварда, але іншого профайлу.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.