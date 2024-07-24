Ще один цікавий варіант для українського нападаючого.
Артем Довбик, Getty Images
24 липня 2024, 20:22
Нападник Жирони Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, керівництво Роми оцінює можливість приєднатися до боротьби за 27-річного українця.
Також згадується, що Довбик вже погодив персональний контракт з мадридським Атлетіко, але поки що клуби не домовилися про трансфер.
Ді Марціо зазначає, що Мілан вимкнувся з боротьби за Довбика після підписання Альваро Морати з того ж таки Атлетіко, але шукає ще одного форварда, але іншого профайлу.
Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.