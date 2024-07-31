Іспанія

Іспанський клуб продовжує процес інтернаціоналізації.

Севілья продовжує процес інтернаціоналізації клубу, підписавши співпрацю з чемпіонатом Нігерії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Завдяки цій угоді Севілья надаватиме консультації у спортивних та інших галузях розвитку, приділяючи особливу увагу підготовці тренерів та розвитку таланту молодих нігерійських футболістів.

"Ми дуже раді можливості працювати з Нігерійською професійною лігою. Севілья переконана, що цей альянс може допомогти клубам NPFL продовжувати вдосконалюватись і заохочувати розвиток молодих гравців. Це новий вирішальний крок у нашому процесі інтернаціоналізації, який допоможе нашому бренду продовжувати зростати в Африці, в такій країні як Нігерія, з якої ми отримуємо велику підтримку після підписання Чідери Еджуке", — сказав президент клубу Хосе Марія дель Нідо Карраско.

"У нас 20 клубів у нігерійській Прем'єр-лізі, і у всіх є свої власні молодіжні академії. Я знаю історію Севільї. Це дуже хороший клуб, який вигравав трофеї в Іспанії та Європі протягом багатьох років. Я відчуваю, що з їх стратегією розвитку та програмою розвитку молоді Нігерія може виграти.

Ми вважаємо, що найкращі гравці молодіжної ліги Нігерії зможуть приїжджати сюди щосезону для тренувань. З їхньою допомогою та навчанням, коли вони повернуться, вони зможуть стати найкращими гравцями. У нас також є угода про тренування для наших тренерів, яка буде для нас позитивною. Це взаємовигідна угода для всіх.

Коли вони підписали Чідеру Еджуке, нігерійці виявили великий інтерес до Севільї. Усі любителі футболу у Нігерії щасливі. Тепер вони хочуть більше дізнатися про Севілью, і її фан-база в Нігерії росте з кожним днем", — сказав президент професійної футбольної ліги Нігерії Гбенга Елегбелейє.

За підсумками минулого сезону Севілья посіла 14 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.