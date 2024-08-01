Баски працюють над підсиленням складу.
Солер, getty images
01 серпня 2024, 15:05
Півзахисник паризького ПСЖ Карлос Солер може перейти у Реал Сосьєдад. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Повідомляється, що Солер вже веде переговори про особисті умови з іспанським клубом, які позитивно просуваються.
Чинний контракт гравця з чинним чемпіоном Франції розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Минулого сезону Карлос Солер відіграв за ПСЖ 28 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.