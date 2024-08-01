Іспанія

Баски працюють над підсиленням складу.

Півзахисник паризького ПСЖ Карлос Солер може перейти у Реал Сосьєдад. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 27-річний іспанець має стати заміною Мікелю Меріно, який з високою ймовірністю перейде в лондонський Арсенал

Повідомляється, що Солер вже веде переговори про особисті умови з іспанським клубом, які позитивно просуваються.

Чинний контракт гравця з чинним чемпіоном Франції розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Карлос Солер відіграв за ПСЖ 28 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.