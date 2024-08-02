Іспанія

Контракт з 21-річним хорватом розрахований до червня 2029 року.

Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Зальцбурга Лукою Сучичем.

Угода з 21-річним хорватом розрахована до літа 2029 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 10 мільйонів євро. Також австрійська команда отримає 10% суми від майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Сучич провів 32 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав дев'ять гольових передач.