Чемпіон Європи змінює клубну прописку.
РОБЕН ЛЕ НОРМАН, GETTY IMAGES
30 липня 2024, 08:59
Реал Сосьєдад продасть центрального захисника Робена Ле Нормана в Атлетіко за 34,5 млн євро плюс 5 млн євро у вигляді бонусів.
"Ми продали Робіна Ле Нормана в Атлетіко за 34,5 млн євро плюс 5 млн євро у вигляді бонусів, така сума", — наводить слова президента Сосьєдада Хокіна Аперрібая Фабріціо Романо.
Минулого сезону Робен Ле Норман відіграв за Реал Сосьєдад 43 матчі, забив два голи та отримав 17 жовтих карток.