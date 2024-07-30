Іспанія

Чемпіон Європи змінює клубну прописку.

Реал Сосьєдад продасть центрального захисника Робена Ле Нормана в Атлетіко за 34,5 млн євро плюс 5 млн євро у вигляді бонусів.

"Ми продали Робіна Ле Нормана в Атлетіко за 34,5 млн євро плюс 5 млн євро у вигляді бонусів, така сума", — наводить слова президента Сосьєдада Хокіна Аперрібая Фабріціо Романо.

Минулого сезону Робен Ле Норман відіграв за Реал Сосьєдад 43 матчі, забив два голи та отримав 17 жовтих карток.