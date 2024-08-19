Іспанія

Коментар італійського тренера.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував нічию з Мальоркою (1:1) в матчі першого туру Ла Ліги.

"Ми добре розпочали гру, повели у рахунку та могли забити другий гол. У другому таймі нам не вистачало балансу. Через це ми могли програти. Це був не найвдаліший матч. Ми дуже багато атакуємо і баланс в обороні дуже важливий.

Сьогодні я незадоволений. Думаю, ми могли зіграти набагато краще. Я не хочу шукати якісь виправдання. Ми мали зробити більше і краще налаштуватися. Цей матч може багато чого нас навчити.

Баланс досягається за рахунок того, що гравці мислять однаково. Коли нам потрібно відбирати м’яч, усі мають думати про це. Це проблема кожного, а не лише нападників чи захисників. Це проблема непорозуміння у команді, вона стала ключовою. Мальорка щодо цього провела чудову гру", – сказав Анчелотті.

Мальорка — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу.