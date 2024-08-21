Іспанія

Контракт розрахований до 2029 року.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Базеля Тьєрно Баррі.

Угода з 21-річним французом розрахована до літа 2029 року. Сума трансферу становила близько 14 мільйонів євро.

Цього сезону Баррі встиг провести чотири матчі, в яких забив вісім голів. У минулій кампанії він відіграв 37 матчів, забив 12 голів та віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, у першому турі іспанської Ла Ліги Вільярреал поділив очки з Атлетіко (2:2).