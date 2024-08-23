Іспанія

За футболіста заплатили солідні гроші.

Вільярреал підписав захисника збірної Кабо-Верде Логана Косту у Тулузи, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".

З 23-річним гравцем підписаний контракт до 2030 року. Сума трансферу склала 18 мільйонів євро, повідомляють французькі ЗМІ.

Минулий сезон став для Кости першим повноцінним у Лізі 1. Він провів за Тулузу 31 матч (1 гол, 1 гольова передача та 6 жовтих карток). Також Логан зіграв за Кабо-Верде на Кубку Африки.

Раніше Вільярреал підписав нападника Базеля Баррі.