Іспанія

Німець озвучив плани команди на сезон.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік назвав цілі команди на сезон-2024/25.

"Наша мета – завжди вигравати чемпіонат. Це довгий шлях, ми добре почали, але наступного тижня все може змінитись. Зараз ми задоволені стартом сезону та впевнені у собі.

Ми не забігаємо наперед, дивимося не на травень, а лише на наступну гру проти Райо", – сказав Флік.

Раніше повідомлялося, що Алькантара та Барселона мають намір відновити співпрацю в січні.