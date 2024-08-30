Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 29 серпня 2024 року.

Мадридський Реал у матчі третього туру іспанської Ла Ліги в гостях не зміг обіграти Лас-Пальмас (1:1).

Господарі поля відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині, коли у воротах Тібо Куртуа відзначився Молейро.

Команда Карло Анчелотті мала величезну перевагу, але змогла забити лише в середині другого тайму, коли Вінісіус Жуніор реалізував пенальті.

Огляд матчу:

Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1

Голи: Молейро, 5 - Вінісіус, 69 (пен).

Лас-Пальмас: Сіллессен — Марвін, Суарес, Маккенна, Мармоль — Кампанья (Фустер, 81), Родрігес (Лойодіс, 81), Муньос, Молейро (Рамірес (Мата, 78), 61) — Макберні (Віті, 78), Рамірес (Мата, 78).

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Карвахаль, 76), Мілітао, Рюдігер, Менді (Гарсія, 46) — Вальверде, Чуамені, Модрич (Гюлер, 63) — Діас (Гоес, 46), Мбаппе, Вінісіус (де Соуза, 86).

Попередження: Менді, Мілітао.