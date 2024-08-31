Молодий футболіст Ікер Альмена вирушив до Саудівської Аравії.
Ікер Альмена, ФК Аль-Кадісія
31 серпня 2024, 14:47
Саудівська Аль-Кадісія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Жирони Ікером Альменою.
Угода з 20-річним іспанцем розрахована до літа 2028 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу конкурента українця Віктора Циганкова склала п'ять мільйонів євро — саме така клаусула була прописана в контракті гравця з каталонським клубом.
Цього сезону Альмена провів два матчі, в яких відзначився одним асистом.