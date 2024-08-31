Іспанія

Молодий футболіст Ікер Альмена вирушив до Саудівської Аравії.

Саудівська Аль-Кадісія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Жирони Ікером Альменою.

Угода з 20-річним іспанцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу конкурента українця Віктора Циганкова склала п'ять мільйонів євро — саме така клаусула була прописана в контракті гравця з каталонським клубом.

Цього сезону Альмена провів два матчі, в яких відзначився одним асистом.