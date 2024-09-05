Іспанія

Іспанець не з'являвся на полі з травня цього року.

Півзахисник Бетіса Іско не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після чергового медичного обстеження у 32-річного іспанця виявилися ускладнення під час реабілітації від перелому малої берцової кістки.

У футболіста виявлено недостатню консолідацію кісткового мозоля та утворення помилкового суглоба.

Таким чином, Іско буде змушений перенести ще одну операцію, після чого клуб надасть інформацію про терміни його відновлення.

Нагадаємо, Іско не з'являвся на полі з травня цього року.