Через травму футболіст не виходив на поле з листопада 2023 року.
Гаві, Getty Images
12 вересня 2024, 16:48
Півзахисник Барселони Гаві продовжує відновлення після серйозної травми, повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 20-річний іспанець отримав надрив хрестоподібної зв'язки коліна в листопаді минулого року, після чого на нього чекала довга реабілітація.
Сьогодні Гаві вперше тренувався з командою, щоправда, поки що за частковою програмою. Однак це дає надію, що невдовзі хавбек повернеться на поле.
Також додамо, що на старті цього сезону Барселона через травму втратила 17-річного Марка Берналя, який вибув на цілий сезон.
Після чотирьох турів Барселона лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 12 очок. Наступний матч "блаугранас" проведуть проти Жирони.