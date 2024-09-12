Іспанія

Через травму футболіст не виходив на поле з листопада 2023 року.

Півзахисник Барселони Гаві продовжує відновлення після серйозної травми, повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 20-річний іспанець отримав надрив хрестоподібної зв'язки коліна в листопаді минулого року, після чого на нього чекала довга реабілітація.

Сьогодні Гаві вперше тренувався з командою, щоправда, поки що за частковою програмою. Однак це дає надію, що невдовзі хавбек повернеться на поле.

¡Primer entreno de Gavi con el grupo! pic.twitter.com/532XbQ8BXG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2024

Також додамо, що на старті цього сезону Барселона через травму втратила 17-річного Марка Берналя, який вибув на цілий сезон.

Після чотирьох турів Барселона лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 12 очок. Наступний матч "блаугранас" проведуть проти Жирони.