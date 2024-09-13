Іспанія

Усі троє готові повернутися на поле у ​​найближчому матчі "вершкових".

Захисник мадридського Реалу Едер Мілітао, а також півзахисники Джуд Беллінгем та Орельєн Чуамені відновилися після травм. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, усі троє гравців залишили лазарет "вершкових" та вже тренувалися у загальній групі команди Карло Анчелотті.

Таким чином, футболісти готові допомогти своїй команді вже у найближчій грі.

Також зазначається, що, як і раніше, в лазареті знаходяться ще три гравці — захисник Давід Алаба, а також півзахисники Дані Себальйос та Едуардо Камавінга.

Після чотирьох турів Реал набрав вісім очок і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на чотири бали. Свій наступний матч "вершкові" проведуть проти Сосьєдада — гра відбудеться завтра, 14 вересня, о 22:00 за Києвом.