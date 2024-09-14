Іспанія

"Інженер" увійшов в історію іспанського футболу.

В рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Бетіс здобув перемогу над Леганесом (2:0) та піднявся на дев'яте місце в турнірній таблиці.

За інформацією статистичного порталу Opta, для головного тренера севільської команди Мануеля Пеллегріні цей матч став 488-м у якості керманича колективу іспанської першості. Таким чином, він провів найбільше матчів на чолі іспанських команд у Ла Лізі серед іноземних тренерів.

Крім Бетіса 70-річний чилійський фахівець очолював Вільярреал, Реал Мадрид та Малагу.