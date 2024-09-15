Іспанія

На 24-й хвилині гри він залишив поле.

Півзахисник мадридського Реала Браїм Діас отримав травму в грі з Реал Сосьєдадом.

Марокканець вийшов у стартовому складі Реала на цей матч, але через деякий час зазнав пошкодження в одному з епізодів.

На 24-й хвилині хавбек був змушений покинути поле, тримаючись за задню поверхню стегна правої ноги. Замість Діаса на заміну вийшов Родріго.

Зазначимо, що в підсумку Реал здобув перемогу над Сосьєдадом завдяки голам Вінісіуса Жуніора та Кіліана Мбаппе з пенальті.