Іспанія

Карло Анчелотті теж виступив проти насиченого графіку матчів.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про перенасичений матчами сезон.

Як футбол досяг точки перелому: "Це робоче навантаження важко буде витримати"

"Скарги не змінять календар цього сезону. Важливо про це подумати, зрозуміти, що гравці втомилися. Календар цього сезону не зміниться, але футболісти думають про те, як змінити майбутнє футболу.

Футболу варто задуматись, бо, щоб уникнути травм, потрібно грати менше матчів. Гравці не проти зменшити свої зарплати, якщо гратимуть менше", – сказав Анчелотті.

Раніше хавбек Ман Сіті Родрі заявив, що гравці близькі до страйку через перенасичений календар.