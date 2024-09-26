Іспанія

Французький півзахисник 1,5 місяця був поза грою через травму.

Півзахисник мадридського Реалу Едуардо Камавінга незабаром зможе повернутись на поле, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 21-річний француз відновився після травми і вже розпочав тренування у загальній групі "вершкових".

Нагадаємо, півтора місяці тому Камавінга зазнав травми коліна перед матчем за Суперкубок УЄФА. Через це він пропустив старт нинішнього сезону.

Раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе пропустить близько трьох тижнів через травму.

Свій найближчий матч Реал проведе Атлетіко у Ла Лізі. Гра відбудеться 29 вересня о 22:00.