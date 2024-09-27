Ювілей був зіпсований поразкою від "матрацників" на останній хвилині матчу.
Ягно Аспас (зліва), Getty Images
27 вересня 2024, 11:31
Вчора, 26 вересня, відбувся матч сьомого туру іспанської Ла Ліги, у якому мадридський Атлетіко обіграв Сельту (1:0).
У цьому матчі взяв участь нападник галасійського клубу Яго Аспас, для якого це був 500 матч у складі Сельти.
Це другий результат в історії Сельти – більше матчів провів лише Маноло – 533.
У нинішньому сезоні 37-річний іспанець провів сім матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Сельта.