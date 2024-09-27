Іспанія

Ювілей був зіпсований поразкою від "матрацників" на останній хвилині матчу.

Вчора, 26 вересня, відбувся матч сьомого туру іспанської Ла Ліги, у якому мадридський Атлетіко обіграв Сельту (1:0).

У цьому матчі взяв участь нападник галасійського клубу Яго Аспас, для якого це був 500 матч у складі Сельти.

Це другий результат в історії Сельти – більше матчів провів лише Маноло – 533.

У нинішньому сезоні 37-річний іспанець провів сім матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Сельта.