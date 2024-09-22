Іспанія

Підопічні Вальверде здобули третю поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Атлетік приймав Сельту на Естадіо Сан Мамес.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Гурусети. Пізніше на нього своїм результативним ударом із пенальті відповів Аспас. Гурусета ж оформив дубль ближче до завершення першого тайму, тож на перерву Атлетік пішов із перевагою в один гол.

Крапку в поєдинку поставив Джало, який вийшов на поле з лави запасних. Для колективу Ернесто Вальверде це третя поспіль перемога в турнірі.

Атлетік — Сельта 3:1

Голи: Гурусета, 4, 40, Джало, 80 — Аспас, 25 (пен.)

Атлетік: Агірресабала (Паділья, 46) — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Бойро (Лекуе, 64) — Прадос Діас, Хаурегісар (Галаррета, 65) — Вільямс, Сансет, Беренгер (Гомес, 75) — Гурусета (Джало, 77)

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Жаїлсон (Домінгес, 63) — Мінгеса (Алонсо, 5), Родрігес, Сотело (Моріба, 62), Альварес (Сведберг, 67) — Аспас, Бамба — Дувікас (Іглесіас, 68)

Попередження: Беренгер, Паредес, Прадос Діас — Сотело, Моріба