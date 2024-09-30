Іспанія

Півзахисник Атлетіко прокоментував результат дербі проти Реала.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги напередодні Атлетіко розійшовся миром у домашньому мадридському дербі проти Реала.

Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення протистояння півзахисник "матрацників" Коке прокоментував виступ команди та скандальний інцидент із неправомірною поведінкою фанатів на трибунах.

"Справжнє дербі ми могли бачити сьогодні лише тоді, коли гра по-справжньому відкрилась. На початку було багато поваги з боку обох команд. Можливо, аж занадто багато.

Але обидві сторони хотіли перемогти, і нам таки вдалось зрівняти рахунок майже наприкінці зустрічі.

Ми завжди виходимо на поле, щоб вигравати в кожній грі, а тим паче в дербі. Мені сподобалось, як ми виглядали в другому таймі, високо пресингували і багато ризикували. І вболівальникам, сподіваюсь, теж це сподобалось.

Поведінка фанатів? Це був дуже напружений момент. Такого не мало б статись на футбольному полі, бо ми професіонали і повинні знати, де ми знаходимось, і бути розумними. Сподіваюся, це більше не повториться. Ми, як гравці, повинні бути більш розумними.

Під час вимушеної перерви ми чекали в підтрибунних приміщення, щоб з'ясувати, що взагалі сталось. Ми, капітани, говорили з арбітрами. У протоколі було сказано, що якщо це повториться, матч буде зупинено.

Коли щось відбувається на полі, воно там і має залишатись. Не треба передавати цю напругу глядачам", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч Атлетіко проводитиме в Лізі чемпіонів УЄФА на полі лісабонської Бенфіки.