Іспанія

Сума відступних у контракті 17-річного іспанця — 500 мільйонів євро.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з півзахисником Марком Берналем.

Нова угода з 17-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року і включає суму відступних у розмірі 500 мільйонів євро.

Також "блаугранас" мають можливість продовжити угоду ще на три роки.

Цього сезону Берналь встиг провести лише три матчі, після чого отримав серйозну травму коліна, через що вибув на тривалий термін.