Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Хетафе на своєму полі не зміг обіграти Осасуну. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Господарі поля відкрили рахунок у середині першого тайму завдяки голу Бергута Їлдирима, але на 60 хвилині гості відповіли результативним ударом у виконанні Анте Будіміра.

Після дев'яти турів у Осасуни 15 очок і п'яте місце в Ла Лізі, а у Хетафе вісім балів та 16 рядок.

Хетафе — Осасуна 1:1

Голи: Їлдирим, 21 - Будімір, 60.

Хетафе: Сорія — Джене (Іглесіас, 46), Беррокаль (Абердін, 83), Альдерете, Ріко — Перес, Арамбаррі, Мілья, Сола (Ріско, 74) — Уче (Родрігес, 73), Їлдирим (Майораль, 46).

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Ібаньєс, Торро (Рауль, 59), Орос (Пенья, 79) — Гарсія (Монкайола, 59), Будімір, Сарагоса (Гомес, 79).

Попередження: Джене, Їлдирим — Торро, Бойомо, Монкайола, Катена.