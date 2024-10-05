Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.
Хетафе - Осасуна, Getty Images
05 жовтня 2024, 19:21
У матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Хетафе на своєму полі не зміг обіграти Осасуну. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Господарі поля відкрили рахунок у середині першого тайму завдяки голу Бергута Їлдирима, але на 60 хвилині гості відповіли результативним ударом у виконанні Анте Будіміра.
Після дев'яти турів у Осасуни 15 очок і п'яте місце в Ла Лізі, а у Хетафе вісім балів та 16 рядок.
Хетафе — Осасуна 1:1
Голи: Їлдирим, 21 - Будімір, 60.
Хетафе: Сорія — Джене (Іглесіас, 46), Беррокаль (Абердін, 83), Альдерете, Ріко — Перес, Арамбаррі, Мілья, Сола (Ріско, 74) — Уче (Родрігес, 73), Їлдирим (Майораль, 46).
Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Ібаньєс, Торро (Рауль, 59), Орос (Пенья, 79) — Гарсія (Монкайола, 59), Будімір, Сарагоса (Гомес, 79).
Попередження: Джене, Їлдирим — Торро, Бойомо, Монкайола, Катена.