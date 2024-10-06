Іспанія

Лікарі Реала зробили свій висновок.

У рамках дев’ятий туру іспанської Ла Ліги напередодні мадридський Реал на власному полі обіграв Вільярреал.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці цього протистояння мала місце жахлива травма флангового захисника "бланкос" Дані Карвахаля, однак на цьому проблеми із здоров’ям для гравців господарів себе не обмежили.

Окрім цього, головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті повідомив про проблеми в бразильського нападника Вінісіуса Жуніора.

Після медичного обстеження сьогодні вранці, клубні лікарі діагностували наступне:

"Після обстеження нашого гравця Вінісіуса Жуніора, у нього діагностували травму шийного відділу хребта. Клуб перебуває в очікуванні розвитку подій", — ідеться в заяві клубу.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в Сельти з Віго.