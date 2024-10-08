Іспанія

Мадридський клуб адресував іспанцеві теплі слова.

Іньєста та Роналду у 2016 році, gettyimages

Іньєста та Роналду у 2016 році, gettyimages

Реал Мадрид виступив із заявою на офіційному сайті щодо завершення кар'єри експівзахисника найзапеклішого суперника Барселони Андреса Іньєсти.

"Попереду оголошення Андреса Іньєсти про його завершення кар’єри. Реал, президент клубу та рада директорів хочуть проявити своє визнання, захоплення та прихильність до однієї з великих легенд іспанського та світового футболу.

Андрес Іньєста сприяв своїм футболом та своїми цінностями розширювати цей вид спорту, поза численними титулами, отриманими за свою кар’єру. Його знаковий гол у фіналі чемпіонату світу 2010 року в Південній Африці залишиться назавжди в пам’яті всіх іспанських вболівальників.

Реал бажає йому та його родині успіхів у новому етапі його життя", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іньєста перебував у системі Барселони з 1996 по 2018 рік. Після цього він встиг пограти в Японії за Віссел Кобе, а його останнім клубом став Емірейтс із ОАЕ.

Раніше Мессі відреагував на завершення кар'єри Іньєсти.