Іспанія

Іспанець розповів, чому свого часу вирішив залишити каталонський клуб.

На пресконференції, яка присвячена завершенню кар'єри Андреса Іньєсти, 40-річний іспанець розповів, де хотів зіграти останній матч.

"Остання гра у складі Барселони була однією з тих, що найбільше запам’яталась в моєму житті. Я пам’ятаю, як це було. Звичайно, перед відходом на думку приходили різні думки.

Я хотів закінчити кар’єру в Барселоні, але в цьому клубі потрібно викладатися на 300 відсотків, і я відчував, що це вже неможливо. У вболівальників залишились фантастичні спогади. Гравець пішов у ідеальний час, і це назавжди.

Після всього, за що я боровся, я не хотів йти не вчасно або коли мене сприйматимуть із негативом. Це був ідеальний момент", – сказав Іньєста.

Раніше Мессі відреагував на завершення кар'єри Іньєсти.