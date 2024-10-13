Іспанія

Іспанець пройшов курс реабілітації.

Півзахисник Барселони Гаві близький до повернення після травми.

Через надрив хрестоподібної зв'язки Гаві не виходив на поле з листопада 2023 року. У вересні повідомлялося, що 20-річний півзахисник повернувся до тренувального процесу.

Керівництво Барси планує продовжити переговори з іспанцем щодо нового контракту, адже його вважають важливою частиною майбутнього проєкту.

Раніше повідомлялося, що новий контракт буде розрахований до 2029 року.

Також додамо, що на старті цього сезону Барселона через травму втратила 17-річного Марка Берналя, який вибув на цілий сезон.