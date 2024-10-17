Обидва футболісти мають бути готовими до найближчої гри в Ла Лізі.
Дані Ольмо, Getty Images
17 жовтня 2024, 17:47
Півзахисники Барселони Дані Ольмо та Фермін Лопес відновилися після травм та готові повернутися на поле. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, обидва футболісти залишили лазарет і вже розпочали тренування у загальній групі "блаугранас".
Також зазначається, що Дані та Фермін мають бути готові допомогти команді Ганса-Дітера Фліка вже у найближчому матчі Ла Ліги проти Севільї, який пройде 20 жовтня.
Нинішнього сезону Ольмо провів три матчі, в яких забив три м'ячі. На рахунку Лопеса три зустрічі, але лише 57 хвилин на полі.
Після дев'яти турів Барселона лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал на три очки.