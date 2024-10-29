Бразилець вперше висловився про те, що не став володарем Золотого м'яча.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
29 жовтня 2024, 07:27
Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор уперше висловився про те, що не став переможцем Золотого м'яча-2024.
Нагадаємо, володарем престижної нагороди став півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі, а Вінісіус посів друге місце, випередивши Джуда Беллінгема.
"Я зроблю це 10 разів, якщо буде потрібно. Вони не готові", — написав Вінісіус у соціальних мережах.
Додамо, що футболісти Реала відмовилися відвідати церемонію Золотого м'яча, за що піддалися критиці у ЗМІ.