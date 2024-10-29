Іспанія

Бразилець вперше висловився про те, що не став володарем Золотого м'яча.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор уперше висловився про те, що не став переможцем Золотого м'яча-2024.

Нагадаємо, володарем престижної нагороди став півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі, а Вінісіус посів друге місце, випередивши Джуда Беллінгема.

"Я зроблю це 10 разів, якщо буде потрібно. Вони не готові", — написав Вінісіус у соціальних мережах.

Додамо, що футболісти Реала відмовилися відвідати церемонію Золотого м'яча, за що піддалися критиці у ЗМІ.