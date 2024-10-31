Іспанія

У Валенсійському співтоваристві вірує жахливий ураган.

Матч першого раунду Кубка Іспанії між Хове Еспаньйолом та Реал Сосьєдад було перенесено через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє пресслужба баскського клубу.

На яку саме дату перенесено гру не повідомляється.

Раніше, Королівська іспанська футбольна федерація оголосила про перенесення двох ігор першого раунду Кубка Іспанії через наслідки урагану. Так, було перенесено матчі: Валенсія — Парла Ескуела та Леванте — Понтеведра.

Напередодні, боси Реала прийняли рішення, що нагороди "Золотий м'яч" більше не існує для мадридського клубу.