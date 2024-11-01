Україна

Команда готується до гри з Кривбасом.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов поділився думками про наступного суперника "жовто-чорних" — Кривбас.

"Після перемогу в Кубку України у команди позитивний настрій. В нас було 3 складні матчі за короткий період, тому хлопці не могли повністю відновитись за цей час. У середу в гравців був вихідний, а з четверга команда знову приступила до тренувань та розпочала підготовку до матчу з Кривбасом.

У криворіжців дуже інтенсивна команда. Колективи, які тренує Юрій Вернидуб, завжди славляться своїм характером – вони дуже непоступливі, тому на нас чекає непроста гра. Кривбас несуттєво змінився в порівнянні з минулим сезоном, перш за все це стосується стилю гри. Втім жодному їхньому супернику не легко грати проти цієї команди", — сказав Пономарьов.

Матч Кривбаса і Руха відбудеться в понеділок, початок о 15:30.