Команда Сімеоне здолала опонента.
Атлетіко, gettyimages
03 листопада 2024, 17:14
У 12-му турі Ла Ліги Атлетіко приймало Лас-Пальмас після поразки від Бетіса минулими вихідними.
Наприкінці першого тайму Сімеоне вивів команду вперед, а Серлот закріпив успіх "матрацників" на 84-й хвилині.
Перемога допомогла Атлетіко піднятись на третю сходинку чемпіонату. Лас-Пальмас в зоні вильоту.
Атлетіко — Лас-Пальмас 2:0
Голи: Сімеоне, 37, Серлот, 84
Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Галан (Мандава, 85) — Сімеоне (Вітсель, 85), Коке, Барріос (Галлагер, 46), Ліно (Де Пауль, 46) — Грізманн (Корреа, 65), Альварес (Серлот, 65)
Лас-Пальмас: Сіллессен (Хоркаш, 60) — Віті, Суарес, Маккенна, Алекс Муньос — Кампанья (Муньос Хіменес, 64), Ессугу, Родрігес (Фустер, 87), Молейро — Фабіу Сілва (Мата, 87), Рамірес (Макберні, 64)
Попередження: Ленгле — Віт