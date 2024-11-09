Іспанія

Матч іспанського чемпіонату розпочнеться о 15:00 за Києвом.

Сьогодні, 9 листопада, відбудеться матч 13 туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу прийме Осасуну.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті довірив місце в основному складі українському воротареві Андрію Луніну.

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Фран Гарсія — Вальверде, Камавінга, Беллінгем — Родріго, Вінісіус, Мбаппе.

Для 25-річного українця це буде п'ятий матч цього сезону. До цього він провів чотири матчі, з яких один на нуль за восьми пропущених м'ячів.

Матч Реал Мадрид — Осасуна розпочнеться о 15:00 за Києвом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.