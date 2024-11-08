Іспанія

Ексгравець "вершкових" знайшов головну проблему невтішних результатів.

Ексгравець збірної Іспанії Фернандо Морієнтес назвав головні проблеми цьогорічного Реалу.

"Йдеться про недооцінку відходу одного з лідерів центру поля. Ми говорили про це тисячі разів і чули це в незліченних дискусіях… Тоні Кроос.

Інша проблема – це дефіцит складу. У великих клубах я завжди представляю по два гравці на кожну позицію. Наприклад, якщо граєш за схемою 4-4-2, це чотири топові нападники. У наш час, якщо ти був не у формі, зрештою були заміни, і це мотивувало тебе тренуватися краще і хотіти повернутися до складу.

Відсутність чотирьох надійних центральних захисників створить проблеми, якщо станеться щось непередбачене. Не можна просто поставити Тчуамені на позицію центрального захисника, як би сильний, великий і міцний він не був. І це можуть підтвердити будь-які центральні захисники.

Не можна використовувати півзахисника в ролі нападника, тому що у нападників зовсім інша робота. Тут все намішано, і було б непогано, як мені здається, якби Анчелотті перетрусив команду. Ендрік виходив двічі і забив два голи… ну так нехай виходить на 90 хвилин! Є Гюлер… Це питання перестановок у команді та пошуку рішень, які поки що не знайдені", – сказав Морьєнтес.