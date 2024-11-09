Іспанія

В усьому винні останні невдалі результати "вершкових".

Мадридський Реал зараз перебуває у явній кризі, програвши два останні домашні матчі — Барселоні (0:4) та Мілану (1:3).

На тлі невдалих результатів "вершкових" головний тренер Карло Анчелотті втратив контроль над роздягальнею, про що повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, на тлі невдач за відставку італійського спеціаліста виступила низка зіркових гравців Реала, у тому числі Ферлан Менді, Федеріко Вальверде, Орельєн Чуамені та Едуарду Камавінга та Кіліан Мбаппе.

При цьому наголошується, що італійця підтримує Вінісіус Жуніор, який хотів би, щоб у разі відставки Анчелотті очолив збірну Бразилії.

Зазначимо, що раніше з'явилася інформація, що Реал вже контактує із головним тренером Баєра Хабі Алонсо.