Іспанія

Бразилець провів блискучий матч з Осасуною.

Лідер мадридського Реала Вінісіус Жуніор прокоментував перемогу над Осасуною (4:0) в матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує бразильця офіційний сайт "вершкових".

"З Осасуною ми зіграли дуже добре, чого нам не вдавалося в останніх матчах. Але мені також сумно за Мілітао, Родріго та Васкеса. Шкода, що це трапляється з нами так часто в цьому сезоні. Сподіваюся, що ми зможемо згуртуватися заради них і вони зможуть повернутися якомога швидше.

Я дуже радий забитим голам, але мені сумно, що Мілітао знову доводиться проходити через це випробування.

Я почуваюся дуже добре з моменту останньої паузи, коли зміг залишитися в Мадриді через травму. Я добре відновився і відчуваю, що перебуваю у своїй найкращій формі. Мені потрібно продовжувати в тому ж дусі, щоб допомагати команді, як і в минулому сезоні. Сподіваюся, що ми зможемо завоювати багато трофеїв для "мадридистів".

Безумовно це найкраща гра в сезоні. Тренер знайшов рішення, і гравці втілили в життя те, що він нам сказав та над чим ми працювали останніми днями. Думаю, нам потрібно продовжувати в тому ж дусі, згуртовано і спільно, щоб досягти великих цілей у цьому сезоні", — сказав Вінісіус.